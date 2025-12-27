Азербайджан подтвердил поддержку территориальной целостности Йемена

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан приветствует усилия Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, направленные на снижение напряжённости, а также на содействие безопасности и стабильности в Йеменской Республике. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Trend.

Отмечается, что текущая ситуация в Йемене подчёркивает необходимость проявления сдержанности, а также приоритета коллективных действий, диалога и мирных путей урегулирования.

"Азербайджан вновь подтверждает свою поддержку единству, суверенитету и территориальной целостности Йеменской Республики и высоко оценивает все инициативы, направленные на защиту интересов йеменского народа с целью достижения в стране устойчивого мира, благополучия и развития", - говорится в публикации.