На медиафоруме D-8 принята Бакинская декларация (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - На проходящем в Баку Медиафоруме D-8 на тему «Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности» была подписана Бакинская декларация о совместном развитии и сотрудничестве государств-членов в сфере медиа.

Trend представляет текст декларации.

«Мы - представители правительств и медиа государств-членов Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8): Азербайджанской Республики, Народной Республики Бангладеш, Арабской Республики Египет, Республики Индонезия, Исламской Республики Иран, Малайзии, Федеративной Республики Нигерия, Исламской Республики Пакистан и Турецкой Республики встретились 21 ноября 2025 года в городе Баку, Азербайджан, для участия в первом Медиафоруме D-8 на тему «Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности».

Мы выражаем глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за его лидерство и ценный вклад в укрепление D-8 и развитие организации как более динамичного и авторитетного экономического блока.

Мы высоко оцениваем активный и значимый вклад всех государств-членов D-8, особенно министерств информации, национальных медиаструктур и информационных агентств, в работу Форума.

Подтверждая принципы D-8 и осознавая возрастающую важность более активного сотрудничества в развивающейся глобальной медиасреде, заявляем следующее:

«Мы вновь выражаем нашу приверженность укреплению сотрудничества между государствами-членами D-8 в сфере медиа для продвижения взаимопонимания, региональной солидарности и общих целей развития.

Мы принимаем предложение об институционализации медиа-форума D-8 как платформы, организуемой государствами-членами D-8, для обеспечения инклюзивности и общей ответственности.

Мы призываем к скорому запуску Центра совершенства медиа D-8, который будет организован Азербайджаном для проведения обучения, исследований, инноваций, развития цифровых навыков и координированных коммуникационных инициатив при активном участии всех государств-членов.

Мы поддерживаем развитие структурированных программ по наращиванию потенциала, проведение семинаров и профессиональных обменов через Центр совершенства медиа D-8 с целью укрепления институциональных возможностей и человеческих ресурсов в странах-участницах D-8.

Мы поддерживаем усиление сотрудничества между национальными медиаорганизациями, информационными агентствами и общественными вещателями для укрепления обмена информацией, согласования стратегий и поддержки инициатив по созданию совместного контента.

Мы принимаем к рассмотрению инициативу по созданию Ассоциации вещания стран D-8 для содействия обмену программами, совместному производству, а также распространению культурного и образовательного контента.

Поощрение создания цифровых платформ D-8 для совместного производства и трансграничного распространения информации, что обеспечит донесение сведений о D-8 до мировой аудитории.

Продвижение скоординированных усилий в борьбе с дезинформацией, ложными сведениями и языком ненависти посредством общих механизмов фактчекинга, совместных инструментов проверки и оперативных коммуникационных каналов.

Укрепление партнерства с международными медиасообществами, исследовательскими центрами и глобальными коммуникационными сетями для обеспечения коллективной устойчивости перед вредоносным цифровым контентом и возникающими рисками.

Поддержка разработки единого Кодекса поведения D-8, который будет охватывать профессионализм, ответственность и точность во всех форматах медиа, а также обеспечивать соблюдение этических стандартов журналистики.

Развитие инициатив по медиаграмотности, особенно для молодежи и преподавателей, с целью продвижения информированного гражданства и более безопасной онлайн-среды в государствах-членах.

Поддержка ответственных инноваций в медийных технологиях, а также обеспечение прозрачного и этичного использования искусственного интеллекта при создании, проверке и управлении контентом.

Укрепление сотрудничества между институтами и школами журналистики, продвижение стипендиальных программ, академических обменов и профессионального развития для журналистов.

Мы заявляем о нашей готовности к тесному сотрудничеству с Центром совершенства медиа D-8 в Азербайджане и вновь подтверждаем нашу коллективную приверженность поддержке его эффективной деятельности, содействию реализации общих приоритетов и развитию сотрудничества в сфере медиа во всех государствах-членах D-8.

Мы убеждены, что эффективная реализация настоящей Декларации внесет вклад в формирование более тесного, информированного и устойчивого медиапространства D-8, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению мира, развитию и взаимопониманию между нашими странами.

Мы выражаем благодарность Агентству развития медиа Азербайджанской Республики за высокую организацию мероприятий, обеспечивших успешное проведение первого Медиафорума D-8.

Декларация принята 21 ноября 2025 года в городе Баку Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

