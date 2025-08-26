В Кабинете министров прошло специальное заседание, посвященное визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон (ФОТО) (Дополнено)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 15:15)

БАКУ /Trend/ - 26 августа в Кабинете Министров состоялось специальное заседание, посвященное историческому визиту в Вашингтон Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, открывший заседание вступительной речью премьер-министр Али Асадов отметил, что находящийся в центре внимания всего мира триумфальный визит Президента Азербайджана в Вашингтон, не только еще больше укрепил авторитет и позицию нашей страны на международной политической арене, но и открыл новые перспективы для обеспечения долгосрочного мира в регионе.

Подчеркивалось, что Победа 8 августа, вписанная золотыми буквами в историю дипломатии Азербайджана, является логическим результатом сильного лидерства, решимости и принципиальности Президента Ильхама Алиева.

Говоря о важности проведенных в Вашингтоне встреч и подписанных документов, премьер-министр подчеркнул, что визит знаменателен тем, что с одной стороны, азербайджано-американские отношения вступили в качественно новый этап, а с другой - предприняты важные шаги в направлении обеспечения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Подчеркнув важность достигнутого соглашения по «Маршруту Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) отмечалось, что проект, помимо обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, будет способствовать развитию транспортных связей в регионе, расширению торгово-экономического сотрудничества. В связи с этим была отмечена необходимость осуществления правительством работы на ежедневной основе для выполнения соответствующих поручений.

Затем были заслушаны выступления заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, министра экономики Микаила Джаббарова и полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли.

На заседании были определены задачи, стоящие перед правительством, исходя из результатов визита Президента Азербайджанской Республики в Вашингтон.

