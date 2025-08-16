Президент Ильхам Алиев присвоил ряду военнослужащих ГПС Азербайджана высшие воинские звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, сообщает в субботу Trend,
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Бабеку Вахид оглу Гурбанову
высшее воинское звание «генерал-майор»
полковнику Джейхуну Гасан оглу Набиеву
полковнику Азеру Алиюсиф оглу Ширинову",- говорится в распоряжении.