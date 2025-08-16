Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 16 августа 2025 13:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду военнослужащих ГПС Азербайджана высшие воинские звания - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, сообщает в субботу Trend,

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

высшее воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Бабеку Вахид оглу Гурбанову

высшее воинское звание «генерал-майор»

полковнику Джейхуну Гасан оглу Набиеву

полковнику Азеру Алиюсиф оглу Ширинову",- говорится в распоряжении.

