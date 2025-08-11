Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев выделил средства для оказания гуманитарной помощи Украине

Политика Материалы 11 августа 2025 11:30 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Министерству энергетики Азербайджанской Республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает в понедельник Trend, в распоряжении говорится:

"Опираясь на принципы гуманизма, Азербайджанская Республика на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.

В связи со сложившейся в последние годы ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз отправляло гуманитарную помощь украинскому народу.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов, в том числе «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 16 марта 2000 года, «Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 22 мая 2008 года и «Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины» от 14 января 2022 года.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."

