Вашингтонская декларация: позиция Азербайджана поддержана на международном уровне

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон, состоявшийся по приглашению Президента США Дональда Трампа, имеет историческое значение не только для Азербайджана, но и для всего региона. В ходе визита, наряду с обсуждением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, особое внимание было уделено вопросам укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"Помимо политического и стратегического сотрудничества, азербайджано-американские отношения будут развиваться и в направлении региональных связей, включающих энергетику, торговлю и транзит, а также в сфере, охватывающей искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру. Созданная по итогам визита Президента Ильхама Алиева Стратегическая рабочая группа будет заниматься важными вопросами, такими как расширение инфраструктуры региональных связей и инвестиций в энергетическую сферу, продвижение регионального торгово-экономического сотрудничества, а также развитие искусственного интеллекта", - отметил он.

По словам депутата, сотрудничество в энергетической сфере позволит союзникам США еще больше укрепить свою энергетическую безопасность за счёт азербайджанского газа.

"Азербайджан, поставляющий газ в 14 стран, вносит особый вклад в укрепление энергетической безопасности европейских партнеров США. Стратегическое сотрудничество с США создаст условия для привлечения в ненефтяной сектор большего количества технологий и инноваций. Это будет способствовать реализации целей Азербайджана по экономической диверсификации. Стратегическое партнерство между США и Азербайджаном означает приход в нашу страну американских технологий и инвестиций, а также рост экономической активности США", - отметил он.

В.Байрамов напомнил, что Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о неизбежности реализации Зангезурского коридора, подчеркнув, что это лишь вопрос времени.

"Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева в подписанной Совместной декларации закреплено обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью нашей страны и его Нахчыванской АР. Это означает реализацию Зангезурского коридора. В Вашингтоне также было подписано соглашение между США и Арменией, касающееся запуска Зангезурского коридора. Это означает, что Трамп будет выступать гарантом данного проекта", - заключил он.

Депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев сказал Trend, что в Совместной декларации, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в присутствии Президента США, отражены все условия Азербайджана.

Он отметил, что был сделан большой, решающий шаг в направлении мира между Азербайджаном и Арменией. "В документе указано все - и совместное обращение о роспуске Минской группы, и беспрепятственное сообщение с Нахчываном, и недопустимость реваншистских попыток", - сказал депутат.

По его словам, в первой статье Совместной декларации отмечается правомерность требования Азербайджана о внесении изменений в конституцию Армении, а также то, что без этого невозможны ни подписание, ни ратификация всеобъемлющего мирного договора. Таким образом, этой Декларацией трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года фактически переводится в двусторонний формат при поддержке США, и при этой трансформации полностью учитывается новая реальность, созданная Азербайджаном после 2020 года.

"Это отражает начало новой эпохи не только для нашего региона - это первый шаг на пути формирования нового мирового порядка", - добавил он.