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Президент Ильхам Алиев: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

Политика Материалы 19 июля 2025 19:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Президент Трамп активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе. Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей», — подчеркнул глава государства.

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