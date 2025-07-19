Президент Ильхам Алиев: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Президент Трамп активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе. Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей», — подчеркнул глава государства.