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Президент Ильхам Алиев: Наша Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться

Политика Материалы 19 июля 2025 19:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Наша Победа – справедливая и полная Победа, говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться. А для того, чтобы ее добиться, надо работать каждый день и приближать победу каждый день. Особенно если от тебя зависит последнее решение, ты должен посвятить свою жизнь этому. Только так это (Победа – ред.) может случиться.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что важнейшим фактором является консолидация общества. «Такая консолидация дала моральную силу мне как Президенту, как Главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будут за мной стоять. Это было, наверное, одним из решающих факторов», - добавил Президент.

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