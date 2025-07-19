Fitch не ожидает возобновления военных столкновений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Возобновление военных столкновений между Азербайджаном и Арменией маловероятно, говорится в отчёте рейтингового агентства Fitch Ratings, передает в субботу Trend.

Агентство напоминает, что в марте 2025 года Азербайджан и Армения сообщили о завершении согласования текста мирного договора, "однако его содержание и сроки подписания окончательного договора остаются неясными".

«По мнению Fitch, возвращение к военному конфликту в настоящее время маловероятно», - говорится в отчете.

Отметим, что 10 июля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.