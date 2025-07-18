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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирака

Политика Материалы 18 июля 2025 22:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирака
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Президент!

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в торговом центре в городе Эль-Кут.

Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иракскому народу, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элесин!" - говорится в письме.

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