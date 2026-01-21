Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На территории Гарадагского района Баку обнаружен артиллерийский снаряд

Происшествия Материалы 21 января 2026 10:51 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, к месту происшествия была незамедлительно привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) министерства.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории был проведен осмотр. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженный боеприпас — это один 122-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд типа ОФ-462.

Снаряд был изъят и вывезен с территории специалистами оперативной группы ССОР для последующей утилизации.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

