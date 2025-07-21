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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Происшествия Материалы 21 июля 2025 11:55 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 14 по 20 июля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено 1641 гектар земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 73 противопехотные, 6 противотанковых мин и 178 неразорвавшихся боеприпасов.

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