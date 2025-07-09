Назван объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На конец мая текущего года количество операций по платежным картам Visa, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-нерезидентами, составило 965.7 тыс. единиц, а объем операций - 88 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с концом апреля текущего года количество операций с картами Visa увеличилось на 39,7 тыс., или на 4,3%, а объем операций - на 1,7 млн манатов, или на 2%.

Так, на конец апреля количество операций по платежным картам Visa составило 926 тысяч единиц, а объем операций - 86,3 миллиона манатов.