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БАКУ /Trend/ - Я благодарю Азербайджан за оказанное содействие в эвакуации граждан Италии из Ирана.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни заявил в ходе выступления на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Итальянский министр отметил, что это стало признаком дружбы и близости между Италией и Азербайджаном.

«Это конкретные признаки, подтверждающие сотрудничество между нашими странами. Италия и Азербайджан являются дружественными друг для друга странами. Наши страны стремятся к обеспечению международного мира и стабильности.

Мы должны вносить вклад в мирное урегулирование конфликтов, происходящих в мире. Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение с точки зрения стабильности в регионе», — добавил он.