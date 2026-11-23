добавлены новые подробности (первая публикация в 14:01)

Азербайджано-итальянские отношения построены на прочном фундаменте и успешно развиваются.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на совместном брифинге с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни.

Министр отметил, что за эти годы между двумя странами было подписано множество документов.

«К настоящему времени между нашими странами подписано 65 документов. Около 20 документов находятся на стадии рассмотрения. На международных площадках между двумя странами существует тесное сотрудничество. В настоящее время в Азербайджане активно действуют 124 итальянские компании.

Наши сегодняшние переговоры продолжились в основном в сфере экономического сотрудничества», — добавил министр.