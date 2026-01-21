Казахстан ожидает заключения от российских и западных лабораторий для отчета по крушению самолета AZAL

АСТАНА /Trend/ - Казахстан ожидает заключения от российских и западных лабораторий для отчета по крушению самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines», произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции в Астане сказал министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

По его словам, материалы для исследований были переданы по внутреннему соглашению для лабораторного анализа Азербайджану и России. Азербайджанская сторона затем передала их западным экспертам.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа — Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы — посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Выжившие члены экипажа — Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы — награждены орденом «Рашадат» I степени.