АМИ Trend признан одним из четырех цитируемых СМИ Европы в 2025 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend заняло четвертое место в рейтинге самых цитируемых европейских СМИ по версии Feedspot - ведущего глобального сервиса мониторинга новостей. Рейтинг опубликован в августе 2025 года.

В ежегодном обзоре «25 лучших новостных сайтов Европы - 2025» Feedspot включил АМИ Trend в число четырех ведущих медиа Европы наряду с Euronews, European Newsroom и POLITICO Europe.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как актуальность контента, уровень доверия к публикациям, количество подписчиков и охват аудитории. Список формировала команда из десятков экспертов в области медиа, технологий и смежных сфер.

Кроме АМИ Trend, в десятку лучших вошли также EU Reporter, DW, France 24 Europe, Euractiv, EUobserver и AP News Europe.