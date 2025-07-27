В некоторых районах Азербайджана прошли кратковременные ливни

БАКУ/ Trend/ - Обнародованы данные о фактических погодных условиях по состоянию на 9 часов утра 27 июля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в некоторых районах временами прошли ливневые дожди.

Количество выпавших осадков составило 4 мм в Баку и на Абшеронском полуострове, по 1 мм — в Гахе, Загатале, Исмаиллы, Шамахы, Губе, Халтане и Шахдаге.

Преобладал восточный ветер, максимальная скорость которого местами усиливалась до 20 м/с в Нафталане и до 17 м/с в Джульфе.

26 июля максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — 35 градусов, в Нахчыванской АР — 36, в равнинных районах — 38, в горных — до 28 градусов тепла.