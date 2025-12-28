Началась встреча Дональда Трампа с Володимиром Зеленским

БАКУ/ Trend/ - Началась встреча Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Trend, переговоры проходят в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

Основной темой обсуждения станет предложенный мирный план из 20 пунктов, направленный на прекращение войны между Россией и Украиной.

Ожидается, что по итогам встречи стороны также проведут телефонные разговоры с европейскими лидерами.

Отметим, что перед встречей Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Это уже пятый визит Володимира Зеленского в США для встречи с Дональдом Трампом.