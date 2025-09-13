Скончался народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров

БАКУ /Trend Life/ - На 87 году жизни скончался известный актер театра и кино, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров. Об этом на своей странице в соцсетях поделился народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде, сообщает Trend Life.

"Прекрасный человек, талантливый артист, интеллигент с большой буквы. Прискорбно. Помню, как он великолепно создал на сцене образ главного героя моей пьесы "Нонсенс" в постановке покойной Ираны Тагизаде. Настоящий профессионал. В процессе репетиций он часто звонил мне и советовался по поводу текста, очень бережно относился к каждому слову, каждой фразе в пьесе. Это был Мастер. Искренне жаль, когда уходят такие личности. Светлая память. Allah rəhmət eləsin", - написал Натиг Расулзаде.

Гаджи Мурад Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Выпускник факультета "Актёр театра и кино" Азербайджанского института искусств (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и икусств). С 1958 года снимался в кино, а с 1962 года служил в Азербайджанском государственном русском драматическом театре. На театральной сцене воплотил более ста образов в произведениях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов.Сыграл в более тридцати фильмах, среди самых ярких образов Сулейман бек ("Аршин мал алан", 1966), Мурад ("Человек бросает якорь", 1968), писатель Джангир ("В одном южном городе", 1969), Халиф Мамун ("Бабек", 1982) и др. За роль чекиста Мустафы Мамедова в фильме" Послезавтра, в полночь" (1986) был удостоен Премии КГБ СССР и Государственной премии Азербайджана. Снимался также в фильмах кинематографистов Грузии, России, Германии, Украины, Чехословакии.

В последние годы жил в Германии.

Allah rəhmət eləsin

