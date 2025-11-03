В Баку состоялась яркая гала-премьера комедийного фильма "Hozu Xan" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers состоялась яркая гала-премьера комедийного фильма "Hozu Xan", продолжения полюбившегося зрителям фильма "Hozu" (2017), объединившего юмор, историю и современное киноповествование, сообщает Trend Life.

Показ собрал полный зал поклонников кино, деятелей культуры, представителей медиа и звезд шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были режиссёры, актёры фильма, популярные блогеры, модели, инфлюенсеры, а также представители творческой интеллигенции.

Создатели картины подчеркнули, что "Hozu Xan" - это не просто новая глава в любимой франшизе, но и важный шаг в развитии азербайджанского кинематографа. Фильм сочетает элементы комедии и исторического жанра, раскрывая богатство национальной культуры и характер азербайджанского народа через юмор, узнаваемые типажи и колоритные декорации.

"Мы хотели показать, что история может быть не только величественной, но и живой, близкой, смешной. Через образ Хозу Хана мы рассказываем о человеческих слабостях, остроумии и умении смеяться над собой", - отметили авторы фильма.

Публика приняла премьеру с восторгом и аплодисментами, отметив свежий юмор, актёрскую игру и яркую режиссуру.

Фильм уже идёт в прокате Park Cinema, а значит, у зрителей есть возможность стать частью этого кинособытия.

Билеты доступны по ссылке: https://new.parkcinema.az/az/movie/68f60a6f5b3a3f778f5f1726

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!