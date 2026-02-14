В Баку появились трещины во времени - "Антиномия" Эльчина Шамилли раздвигает границы восприятия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музей искусств Азербайджана открылась концептуальная выставка "Антиномия" теоретика визуальных искусств и художника Эльчин Шамилли - проект, который предлагает зрителю выйти за пределы привычного восприятия и вступить в диалог с пространством, временем и самим собой, сообщает Trend Life.

Церемония открытия собрала ведущих представителей художественной и научной среды страны. Выступившие директор музея Ширин Меликова, председатель Союз художников Азербайджана Фархад Халилов, ректор Азербайджанская государственная академия художеств Натиг Алиев, директор Института архитектуры и искусства НАНА Эртегин Саламзаде и доктор философии Теймур Даими подчеркнули, что "Антиномия" способствует формированию нового уровня концептуального мышления в современном азербайджанском искусстве.

Проект исследует напряжённые связи между обществом, человеком и средой обитания. Через язык символов и визуальных метафор художник раскрывает противоречия бытия - между логическим и мистическим, материальным и трансцендентным, видимым и скрытым.

В экспозиции представлено 15 работ - фотографии, графические композиции и инсталляции. Каждая из них напоминает о хрупкости времени: композиции выстроены так, будто зритель наблюдает трещины в реальности или переходные состояния между "здесь" и "там". Пространство словно пульсирует, предлагая одновременно пережить присутствие и отсутствие, устойчивость и разлом.

Понятие антиномии - философского противоречия, в котором сталкиваются равнозначные истины, - раскрывается через темы памяти, трансформации и метафизической реальности. Символ в работах Шамилли становится мостом между слоями бытия, инструментом познания и эстетического переживания.

Доктор искусствоведения Эльчин Шамилли - автор более 40 научных статей по теории дизайна и искусства, а также монографий "Восприятие визуальной формы в дизайне и искусстве", "Парадигма дизайна: замена архитектуры", "Абстрактный вектор в искусстве" и других. Его персональные выставки проходили в Бакинском центре искусств ("Новая галерея") и в выставочном зале Союза художников Азербайджана, а работы экспонировались в Баку, Рекклингхаузене, Будапеште, Авиньоне, Лондоне, Абердине, Москве и Санкт-Петербурге.

"Антиномия" - это не просто выставка, а интеллектуальное пространство размышления. Здесь эстетический опыт становится способом преодоления границ рационального знания, а зритель - соавтором смысла.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 31 марта.

