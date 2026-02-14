Искусство, пережившее время: творческое наследие великого мастера Алибабы Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) состоялся вечер памяти прославленного исполнителя мугама, композитора и педагога, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова (1930–2022), сообщает Trend Life.

Открывая мероприятие, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил выдающуюся роль мастера в развитии азербайджанской музыкальной культуры. Было подчеркнуто, что мугамы и теснифы автора более ста произведений входят в "золотой фонд" национального искусства, а его сочинения и сегодня с любовью исполняются молодыми мугам-исполнителями и известными ханенде. Алибаба Мамедов всегда являлся примером для нового поколения музыкантов, делился своим опытом и знаниями, в том числе в качестве члена жюри Телевизионного конкурса мугама, раскрывая ученикам тонкости исполнительского мастерства.

Ведущий вечера, писатель и драматург Ильгар Фахми подчеркнул, что как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народной песни, а его творчество стало ярким примером сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

Директор Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов отметил, что, опираясь на наследие выдающихся азербайджанских ханенде, мастер сумел проложить собственный путь в мугамном искусстве. Он бережно передавал высокие традиции национальной школы, а его воспитанники становились лауреатами престижных фестивалей и конкурсов.

В концертной программе приняли участие народный артист Эйюб Ягубов, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженные артисты Севиндж Сарыева и Илькин Ахмедов, ханенде Нисбет Садраева, Гусейн Меликов, Мелик Гасанов, Мурад Лачин, а также кларнетист Шамси Мамедов. Прозвучали мугамы, теснифы и незабываемые песни из репертуара артиста.

Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль солистов Международного центра мугама: Рустам Муслимов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Марьям Исламова (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Сиявуш Керимов (нагара), Сайяр Теймуров (бэм-нагара).

Вечер прошёл в атмосфере глубокого уважения и признательности к великому мастеру. Память об Алибабе Мамедове, его уникальном голосе и неоценимом вкладе в развитие мугамного искусства продолжает жить в сердцах поклонников и в творчестве его учеников, сохраняя преемственность традиций национальной музыкальной школы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!