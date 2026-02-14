В Азербайджанский государственный русский драмтеатр назначен новый директор

БАКУ /Trend Life/ - Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, на должность директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра назначен заслуженный артист Олег Амирбеков, сообщил Trend Life в пресс-службе ведомства.

До данного назначения Олег Амирбеков занимал должность советника министра культуры.

Отметим, что театр является одним из ведущих культурных учреждений страны, обладающим богатыми сценическими традициями и значительным вкладом в развитие театрального искусства Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!