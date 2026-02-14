Состоялось заседание коллегии минобороны Азербайджана по итогам 2025 года

БАКУ /Trend/ - Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны, посвящённое итогам 2025 года.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На заседании в формате видеосвязи, состоявшемся с участием заместителей министра, командиров видов войск (сил), командующего Отдельной общевойсковой армией, ректора Национального университета обороны, начальников главных управлений, управлений, командиров воинских объединений и соединений, а также представителей соответствующих государственных структур, были проанализированы итоги работы, проделанной в прошлом году, и обсуждены задачи на 2026 год.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Министр обороны рассказал об успешных реформах в сфере армейского строительства, реализованных в 2025 году под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, довёл до участников заседания задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед армией. Было особо отмечено, что оборонный потенциал страны играет важную роль в повышении международного авторитета Азербайджана и превращении региона в глобальный центр силы.

Генерал-полковник З.Гасанов с чувством гордости заявил, что образцовая дисциплина, военная мощь и уровень технического обеспечения, продемонстрированные азербайджанской армией совместно с другими структурами Вооружённых сил на Военном параде, посвящённом пятой годовщине Победы в Отечественной войне, состоявшемся 8 ноября − в День Победы, получили высокую оценку со стороны Победоносного Верховного Главнокомандующего.

Министр обороны подчеркнул, что в соответствии с поручениями главы государства последовательно и успешно реализуются меры по организации защиты территориальной целостности страны, надёжному обеспечению военной безопасности, повышению оперативных возможностей и боеспособности войск, а также по включению современных систем вооружения в арсенал азербайджанской армии.

Председательствующий на заседании коллегии министр обороны З.Гасанов особо отметил поддержку со стороны руководства Совета безопасности Азербайджанской Республики, Службы государственной безопасности и Военной прокуратуры в вопросах предотвращения противоправных действий в служебно-боевой деятельности азербайджанской армии в 2025 году, борьбы с коррупцией, а также организации контрразведывательной работы. Было отмечено, что совместные мероприятия в этом направлении будут продолжены и в нынешнем году.

Затем была подробно проанализирована служебно-боевая деятельность азербайджанской армии за 2025 год. Отмечалось, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году под руководством Верховного Главнокомандующего неуклонно продолжались реформы в сфере армейского строительства.

Выступившие на заседании коллегии сообщили, что в прошлом году военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в 15 двусторонних и многосторонних международных учениях. Было подчеркнуто, что проведение различных видов военных учений и интенсивных занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионального уровня личного состава.

Отмечалось, что в 2025 году особое внимание уделялось и мобилизационной подготовке, были предприняты важные шаги в направлении повышения качества мобилизационных резервов. Так, в течение 2025 года более 19 тысяч военнообязанных различных специальностей, привлечённых к сборам, повысили свои знания и навыки, им были разъяснены правила эксплуатации новых образцов вооружения и техники, принятых на вооружение, а также проведены практические занятия. Сообщалось, что работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году.

До сведения участников заседания была доведена информация о проводимых на освобождённых территориях инженерно-фортификационных мероприятиях, строительстве новых дорог, а также создании военной инфраструктуры. Было доложено, что в 2025 году инженерно-сапёрными подразделениями и государственными структурами было проложено до 79 км новых дорог, очищено от снега до 67 км дорог и восстановлено более 571 км дорог.

Подчёркивалось особое значение, придаваемое вопросам охраны и укрепления здоровья личного состава, повышению эффективности практических занятий и дальнейшему укреплению воинской дисциплины.

Было сообщено, что в азербайджанской армии обеспечено своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организовано качественное питание личного состава, а также обеспечено поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в состоянии готовности к боевому применению. Подчёркивалось, что воинские части бесперебойно обеспечиваются ракетами, боеприпасами и другим военным оборудованием.

До сведения участников заседания было доведено, что в течение прошлого года были достигнуты поставленные цели по улучшению социально-бытовых условий личного состава, в частности, в подразделениях, дислоцированных в высокогорных районах, в соответствии с установленными нормами созданы запасы продовольствия, вещевого имущества, топлива и дров, военнослужащие полностью обеспечены тёплой одеждой, в целом, задачи в сфере материально-технического обеспечения успешно выполнены.

Затем была представлена подробная информация о новшествах в системе военного образования. Сообщалось, что в целях модернизации военной академической системы для военнослужащих учреждён ряд новых курсов, открыты новые специальности для обеспечения соответствия между военно-учётными специальностями и программами высшего образования.

На заседании было особо подчеркнуто, что участие представителей азербайджанской армии в ряде академических и стратегических курсов как за рубежом, так и внутри страны, оказывает положительное влияние на подготовку профессиональных кадров.

Отмечалось, что в течение минувшего года был внедрён ряд новшеств в сфере комплектования личного состава, в целях оптимизации штатной структуры в азербайджанской армии проведены соответствующие структурные изменения.

В ходе заседания коллегии были заслушаны мнения и предложения должностных лиц по итогам 2025 года и планам на будущее.

В заключительном выступлении генерал-полковник З.Гасанов отметил, что служебно-боевая деятельность азербайджанской армии и достигнутые в прошлом году успехи получили высокую оценку со стороны Верховного Главнокомандующего. Было подчеркнуто, что международное сотрудничество в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также проведение совместных учений представляют важное значение в обеспечении устойчивого мира и безопасности в регионе.

Министр, говоря о мероприятиях, запланированных на 2026 год, вновь отметил необходимость повышения профессионализма личного состава и уровня боевой подготовки войск, увеличения интенсивности учений и полевых занятий, освоения и эффективного использования новых образцов вооружения и техники, принятых на вооружение, а также внедрения инновационных технологий.

В целях обеспечения бдительности были даны соответствующие поручения по более ответственному подходу к организации боевого дежурства и несения службы войсками.

Была особо отмечена необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности и иных требований безопасности в ходе повседневной служебной деятельности в воинских частях, а также усиления мер по защите от сезонных респираторных вирусных инфекций в зимний период.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам осуществлять строгий контроль за вопросами обеспечения подразделений азербайджанской армии в зимние месяцы, держать под постоянным контролем все виды созданных в воинских частях запасов, продолжить работу по дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий личного состава, а также уделять особое внимание вопросам психологического и медицинского обеспечения. До сведения участников заседания была доведена информация о реализации мероприятий в рамках «Года градостроительства и архитектуры», объявленного в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

В завершение заседания коллегии министр обороны поздравил личный состав с 14 февраля — Днём Военно-воздушных сил, выразив уверенность в том, что азербайджанская армия и впредь будет достойно оправдывать доверие Верховного Главнокомандующего и народа.

