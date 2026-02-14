Западный альянс должен вернуть промышленное лидерство и контроль над цепочками поставок – Марко Рубио

БАКУ/ Trend/ - Западные страны должны вернуть контроль над своей промышленностью, восстановить производственные мощности и обеспечить безопасность критически важных цепочек поставок, чтобы оставаться конкурентоспособными в XXI веке, заявил Государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

Рубио отметил, что последние десятилетия были отмечены стратегическими экономическими просчетами, ослабившими промышленный потенциал Запада.

Он подверг критике то, что назвал "догматическим видением свободной и ничем не ограниченной торговли", заявив, что это позволило ряду стран защищать свои экономики и субсидировать национальные отрасли, одновременно подрывая западное производство.

"В этом заблуждении мы приняли догматическое видение свободной и ничем не ограниченной торговли, в то время как некоторые страны защищали свои экономики и субсидировали свои компании, систематически подрывая наши позиции, закрывая наши заводы, что привело к деиндустриализации значительной части наших обществ, переносу миллионов рабочих мест среднего класса за рубеж и передаче контроля над нашими критически важными цепочками поставок как соперникам, так и противникам", - сказал Рубио.

Он подчеркнул необходимость новой промышленной повестки, ориентированной на передовые технологии и стратегическую автономию.

"Вместе мы можем реиндустриализировать наши экономики и восстановить способность защищать наших граждан", - заявил Рубио.

В качестве ключевых направлений трансатлантического сотрудничества он назвал коммерческие космические полеты, искусственный интеллект, промышленную автоматизацию, гибкое производство и создание защищенных цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

"Вместе мы можем не только вернуть контроль над нашей промышленностью и цепочками поставок, но и добиться процветания в тех сферах, которые будут определять XXI век", - отметил он, призвав к созданию западных цепочек поставок, "неуязвимых для шантажа со стороны других держав".

Рубио также подчеркнул важность конкурентоспособности на развивающихся рынках, включая экономики стран Глобального Юга, как части более широкой стратегии продвижения общих экономических интересов.

Он заявил о необходимости реформирования международных институтов с тем, чтобы они лучше служили интересам суверенных государств, подчеркнув, что экономическая устойчивость и промышленный потенциал являются ключевыми элементами национальной безопасности.

"Армии не сражаются за абстракции. Армии сражаются за народ. Армии сражаются за нацию. Армии сражаются за образ жизни", - сказал Рубио, добавив, что Запад должен защищать не только свою безопасность, но и экономическую независимость.

В завершение он призвал к обновлению трансатлантического альянса, сосредоточенного на инновациях, промышленном возрождении и стратегической силе.

"Мы не стремимся к разрыву, мы стремимся оживить старую дружбу", - подчеркнул он.