В Армении состоялся круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13-14 февраля 2026 года в армянском городе Цахкадзор в рамках инициативы «Мост мира» состоялся двусторонний "круглый стол" с участием представителей гражданских обществ, экспертных сообществ и средств массовой информации Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend, помимо основных участников инициативы, на встрече был представлен более широкий круг участников с обеих сторон, что подтвердило приверженность инклюзивной и устойчивой платформе диалога.

Азербайджанская делегация, завершив все необходимые процедуры, въехала в страну через делимитированный и демаркированный участок сухопутной границы вблизи села Ашагы Эскипара Азербайджана и села Воскепар Армении. Участники расценили этот переход как важный практический шаг на пути к укреплению доверия и наглядный показатель постепенного прогресса в процессе нормализации отношений между двумя странами.

Обсуждения были посвящены текущему этапу и будущим направлениям развития азербайджано-армянских отношений, реализации мирной повестки дня, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, и ее результатам для региона.

Участники обменялись мнениями о меняющейся региональной обстановке в сфере безопасности и экономических возможностях, возникающих в результате мирного процесса. Отдельная сессия была посвящена сотрудничеству между участниками диалога, включая совместные проекты, стратегии общественной коммуникации и механизмы взаимодействия между обществами. Особое внимание было уделено разработке практических рекомендаций, способствующих укреплению доверия, общественной дипломатии и сближению обществ.

Также широко обсуждались вопросы региональной безопасности, границ и транспортной доступности, были представлены мнения и ожидания обеих сторон. Неформальные культурные и социальные мероприятия, организованные наряду с официальными сессиями, способствовали развитию межличностных контактов и формированию конструктивной атмосферы.

Во второй день участники рассмотрели преимущества устойчивого мира и возможные социально-экономические выгоды от построения отношений между обществами. Они обсудили ожидания в обоих обществах и пути обеспечения реальных результатов мирного процесса для граждан.

В рамках программы участники провели встречи с высокопоставленными армянскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета Безопасности Арменом Григоряном и заместителем министра иностранных дел Вааном Костаняном. Эти дискуссии предоставили возможность обменяться мнениями о роли гражданского общества в поддержке мирной повестки дня и о том, как общественные инициативы могут дополнять официальные усилия.

Мероприятие завершилось пресс-конференцией, на которой были объявлены результаты обсуждений.

Азербайджанская делегация вернулась через тот же делимитированный участок границы, что стало еще одним практическим шагом по укреплению доверия. Участники вновь подтвердили, что регулярное сотрудничество в формате «Моста мира» может внести существенный вклад в укрепление взаимного доверия, расширение профессионального взаимодействия и поэтапную нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Напомним, что 13 февраля азербайджанская делегация посетила Армению для участия в двустороннем "круглом столе" в рамках инициативы «Мост мира».

Во встрече приняли участие расширенные делегации обеих сторон.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации принял участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

В азербайджанскую делегацию вошли 19 человек.