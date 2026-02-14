В Гянджинский государственный театр назначен новый директор

БАКУ /Trend Life/ - Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, на должность директора Гянджинского государственного национального драматического театра назначен заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

До этого назначения Адалят Гаджиев был директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Отметим, что Гянджинский государственный национальный драматический театр является одним из старейших культурных учреждений страны с богатыми театральными традициями.

