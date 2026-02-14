Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Рамиль Гасымов дал старт проекту, направленному на популяризацию национальных музеев (ВИДЕО)

Культура Материалы 14 февраля 2026 18:00 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов дал старт новому культурно-просветительскому проекту, направленному на популяризацию национальных музеев, сообщает Trend Life.

Инициатива реализуется в формате видеороликов, в которых широкой аудитории будут представлены различные музейные учреждения страны, их история, уникальные экспозиции и значение в сохранении культурного наследия. Проект призван привлечь внимание молодёжи и туристов к музейному пространству Азербайджана, подчеркнуть роль музеев как центров просвещения, науки и искусства.

Первым участником проекта стал Национальный музей истории Азербайджана - один из крупнейших и старейших музеев страны. По словам Рамиля Гасымова, главная цель проекта - показать, что музеи - это живые пространства, где прошлое встречается с настоящим. В дальнейшем планируется подготовка видеоматериалов о других музейных учреждениях республики.

