Президент Ильхам Алиев: На наших границах устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация

МЮНХЕН/ Trend/ - На наших границах устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация. Нет перестрелок, никто не получает ранений, никто не гибнет.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал сотрудничество с Арменией. «Мы устранили все ограничения на перевозку грузов по территории Азербайджана. Мы также благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они создают весьма важные транзитные возможности», – добавил Президент.