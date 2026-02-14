Необходимо повысить эффективность и действенность системы ООН - Ван И

БАКУ /Trend/ - Необходимо повысить эффективность и действенность системы ООН.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что за прошедший год международная обстановка характеризовалась нарастающими преобразованиями и турбулентностью, при этом право сильного и односторонние подходы распространялись повсеместно.

"Мы должны реформировать и совершенствовать глобальное управление, чтобы направить ход истории в верное русло. При реформировании и совершенствовании глобального управления приоритетом является оживление системы ООН. Создание ООН стало важным итогом победы в мировой войне против фашистов. Это исторический выбор предыдущих поколений, сделанный после болезненного осмысления прошлых страданий, и это стремление к миру, в которое нации вложили свои наибольшие усилия. Этот фундамент был создан совместными усилиями народов мира, которые несут полную ответственность за его укрепление и обновление и не имеют права разрушать его", - сказал он.

По словам Ван И, ООН в нынешнем виде не является совершенной, но остается самой универсальной и авторитетной международной межправительственной организацией в мире.

"На платформе ООН каждая страна, независимо от масштаба и богатства, имеет голос и священное право голоса, а также свои обязательства и равные права. Без ООН мир вернулся бы к закону джунглей, где сильные поедают слабых. Многие страны среднего и малого размера лишились бы основы многосторонности, критически важной для их выживания и развития", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо вновь подтвердить приверженность основополагающей миссии ООН, оживить её руководящую роль, придерживаться целей Устава ООН и повысить эффективность и действенность системы, чтобы организация могла лучше адаптироваться к потребностям XXI века и раскрыть обновлённую жизненную силу.