Президент Ильхам Алиев: Связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе

Политика Материалы 14 февраля 2026 18:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
МЮНХЕН/ Trend/ - Мы живём в условиях мира всего лишь шесть месяцев. Поверьте, это очень хорошее и особенное чувство, которое разделяет все население Азербайджана. Уверен, что народ Армении думает так же.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

По словам главы государства, связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, благодаря чему Азербайджан, Грузия и Армения смогут, в конце концов, начать трехстороннее сотрудничество друг с другом.

