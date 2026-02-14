Европа нуждается в новой стратегии безопасности - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Европе необходима новая стратегия безопасности.

Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

"Я считаю, что мы должны срочно пересмотреть подход к использованию всего нашего политического арсенала - торговли, финансов, стандартов, данных, критической инфраструктуры, технологических платформ и информации. По сути, каждая наша политика должна иметь четкое измерение безопасности в этом новом мировом порядке", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна быть готова и стремиться использовать свои сильные стороны более решительно и проактивно, чтобы защищать свои интересы в сфере безопасности.

"Нам нужна новая доктрина с простой целью: обеспечить, чтобы Европа могла в любое время защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни", - добавила президент Европейской комиссии.