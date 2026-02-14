Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: После достижения мира коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом

Политика Материалы 14 февраля 2026 18:30 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

МЮНХЕН/ Trend/ - Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году. Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

«После достижения мира с Арменией коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом с точки зрения объема грузопотоков», – добавил глава государства.

