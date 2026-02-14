Трансатлантическое доверие со временем восстановится на фоне глобальной конкуренции – Гэвин Ньюсом

МЮНХЕН /Trend/ - Доверие между Соединенными Штатами и Европой не является безвозвратно утраченным и может быть восстановлено со временем, заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

Ньюсом выразил уверенность в долгосрочной устойчивости партнерства между США и Европой.

"Я всегда придерживался более уверенной позиции. Я не понимаю этого представления, этой идеи о том, что якобы все непоправимо и что доверие навсегда утрачено. Это временно, и потребуется время, чтобы восстановить доверие", - сказал он.

Комментируя глобальную конкуренцию, в частности экономическую стратегию Китая, Ньюсом отметил акцент Пекина на промышленной и технологической мощи.

"Китай усиливает государственную стратегию, цепочки поставок, доминирование в производстве. Речь идет о технологиях, инновациях", - отметил он.