Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону - Кир Стармер

БАКУ /Trend/ - Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

"Без Европы нет безопасности Великобритании, и без Великобритании нет безопасности Европы. Таков урок истории, и такова сегодняшняя реальность. Поэтому вместе мы должны соответствовать этому моменту. Мы должны больше тратить, больше делать и теснее координировать усилия. И, что крайне важно, мы должны делать это вместе с Соединёнными Штатами", — сказал он.

Стармер отметил, что вклад США в европейскую безопасность на протяжении 80 лет не имеет аналогов.

"Мы понимаем, что ситуация меняется. Стратегия национальной безопасности США прямо указывает, что Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Это новая реальность", — отметил он.

По словам Стармера, мир фундаментально изменился.

"Однако, отвечая на эти изменения, мы не должны отвергать всё, что поддерживало нас на протяжении последних 80 лет — это может обернуться разрушительными последствиями. Напротив, этот момент следует превратить в возможность для созидания и глубокого обновления. Вместо того чтобы делать вид, будто мы способны полностью заменить потенциал США, нам следует сосредоточиться на диверсификации и снижении отдельных зависимостей", — сказал он.

Стармер отметил, что необходимы долгосрочные инвестиции, рассчитанные на поколения вперёд.

"Речь идёт о таком видении европейской безопасности и большей стратегической автономии Европы, которое не предполагает ухода США, а отвечает на призыв к более справедливому распределению ответственности и обновляет связи, служившие нам столь эффективно", — сказал он.