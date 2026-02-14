Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями

Политика Материалы 14 февраля 2026 18:20 (UTC +04:00)
МЮНХЕН/ Trend/ - Азербайджан инвестировал в создание физической инфраструктуры, морских портов, автомобильных дорог, а также в грузоперевозки по железным дорогам и воздуху. Несомненно, чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

«Так, Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Географическое положение Азербайджана таково, что наша страна расположена между Азией и Европой, что является преимуществом. Однако без соответствующей физической инфраструктуры это преимущество ничего не значит», - отметил глава государства.

