Ван И призвал искать точки соприкосновения для укрепления международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения международного сотрудничества важно искать общие точки соприкосновения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Для обеспечения международного сотрудничества и взаимодействия важно искать точки соприкосновения, отставляя в сторону разногласия и стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству. Мир разнообразен. Естественно, что страны различаются по социальным системам, истории, культуре, интересам и потребностям. Именно эти различия требуют диалога и совместных действий", - подчеркнул он.

Ван И отметил, что нет причин, по которым страны не могли бы уважать друг друга и способствовать успеху друг друга.

"История показывает, что ни победа во Второй мировой войне, ни преодоление глобального финансового кризиса, ни успехи в борьбе с изменением климата или терроризмом не были бы возможны без объединения стран для искреннего сотрудничества, несмотря на их различия", - сказал министр.

По его словам, при реформировании и совершенствовании глобального управления необходимо всегда придерживаться принципа многосторонности.

"Мы живем в многополярном мире и должны практиковать подлинный многосторонний подход. Международные отношения нуждаются в большей демократии. Вопросы глобальной повестки должны обсуждаться всеми, а будущее мира - решаться совместно. Необходимо, чтобы все страны соблюдали единый набор правил, то есть основные нормы международных отношений, закрепленные целями и принципами Устава ООН", - добавил Ван И.