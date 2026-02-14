Военнослужащие Азербайджана и Великобритании приняли участие в учениях по кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2026-2027 годы высококвалифицированные специалисты по кибербезопасности обеих стран приняли участие в учениях Defence Cyber Marvel 2026 в Баку.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, учения были организованы Армейской киберассоциацией Соединенного Королевства. В мероприятии принимали участие представители министерств обороны и государственных структур различных стран. В соответствии со сценарием учений, приближенных к реальным, были проверены навыки участников по предотвращению потенциальных кибератак против союзных сил.

Специалисты по кибербезопасности обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач по предотвращению кибератак на критическую инфраструктуру, устранению уязвимостей в системах, приведению информационно-технологических средств в соответствие с международными требованиями безопасности, проведению киберрасследований и киберразведывательной деятельности, обеспечению информационной безопасности, а также реализации других мероприятий в сфере киберобороны.

Отметим, что учения Defence Cyber Marvel ежегодно проводятся в целях предоставления военнослужащим различных структур Вооруженных Сил возможности развить свои навыки в области кибербезопасности.