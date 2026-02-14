В рамках "круглого стола" с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении состоялась пресс-конференция (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля в Армении в рамках "круглого стола" с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоялась пресс-конференция, сообщает в субботу Trend.

Напомним, что 13 февраля азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем "круглом столе" в рамках инициативы "Мост мира".

Во встрече принимает участие расширенный состав представителей обеих сторон.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации участвует главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Азербайджанскую делегацию представляют 19 человек.

