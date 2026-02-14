ЭСКАТО обозначила повестку с Туркменистаном в вопросах устойчивого развития (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Туркменистаном и Экономической и социальной комиссей для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) вступает в этап целенаправленной реализации по нескольким стратегическим направлениям, включая торговлю, взаимосвязанность, энергетический переход и цифровое развитие, заявил Trend заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарп.

“Выражаем глубокую признательность правительству Туркменистана за высокоэффективную организацию в этом году Недели СПЕКА и теплый прием, оказанный всем участвовавшим правительственным делегациям, представителям ООН и другим делегациям”, - сказал он.

Шарп отметил, что обсуждения в Ашхабаде продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и привели к содержательным договоренностям среди широкого круга заинтересованных сторон, что внушает ему оптимизм относительно будущего регионального сотрудничества.

“В мире, отмеченном множеством вызовов - от геополитической неопределенности и изменения климата до экономической волатильности, - тема Недели “Мир и доверие” нашла глубокий отклик”, - подчеркнул он.

По его словам, для Центральной Азии и соседних регионов мир и доверие являются важнейшими практическими условиями устойчивого развития, учитывая историческую роль региона как перекрестка цивилизаций и торговых путей.

“ЭСКАТО совместно с нашими коллегами из Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Страновой командой ООН под руководством Постоянного координатора тесно сотрудничает с Правительством Туркменистана для продвижения Целей устойчивого развития”, - заявил Шарп.

Он подчеркнул, что недавние встречи подтвердили общую приверженность преобразованию региональных амбиций в ощутимые результаты, особенно с учетом того, что до установленного на 2030 год срока достижения ЦУР остается всего пять лет.

“Поскольку до рубежа 2030 года осталось всего пять лет, это партнерство вступает в этап целенаправленной реализации по нескольким стратегическим направлениям, таким как торговля, инновации, взаимосвязанность, энергетический переход и наращивание потенциала в области данных”, - отметил Шарп.

Он добавил, что усиление сотрудничества в рамках СПЕКА сыграет важную роль в ускорении прогресса по этим направлениям.

“Благодаря своему центральному расположению, уникальным ресурсам и потенциалу Туркменистан играет ведущую роль в продвижении глобального устойчивого транспорта и развитии региональной взаимосвязанности”, - сказал Шарп.

В этой связи он указал на возможности углубления сотрудничества в рамках Инициативы ЭСКАТО по “Зеленому энергетическому коридору”, направленной на укрепление энергетической безопасности и расширение производства возобновляемой энергии.

“Мы также видим значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и ЭСКАТО в развитии цифровой экономики. Расширение электронной коммерции и цифровой торговли интегрирует региональные рынки, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту за пределами границ. ЭСКАТО также рассчитывает на совместные действия в области адаптации к изменению климата и систем раннего предупреждения для защиты уязвимых сообществ, а также на технические программы по расширению возможностей молодежи и женщин”, - подчеркнул Шарп.

В завершение Шарп отметил, что их совместные усилия обеспечат сохранение ориентации устойчивого развития на человеческое достоинство.

Ранее в январе делегация во главе с заместителем Исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарпом посетила Туркменистан в рамках Экономического форума СПЕКА 2026, который состоялся 21-22 января в Ашхабаде в рамках Недели СПЕКА по линии Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).