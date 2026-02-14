Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 14 февраля 2026 20:02 (UTC +04:00)
Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 14 февраля в Н-ской воинской части Военно-воздушных сил состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине со дня образования ВВС Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны, в мероприятии с участием личного состава воинской части и творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии было рассказано об успехах, достигнутых воинской частью. Отмечалось, что воинская часть, принимавшая участие во многих успешных операциях, всегда достойно и профессионально выполняла поставленные боевые задачи.

В художественной части мероприятия была представлена концертная программа, которая подарила военнослужащим праздничное настроение.

