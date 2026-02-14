Шаги, предпринятые для мира и безопасности стран региона заслуживают похвалы — Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринятые странами региона для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также суверенитета стран, заслуживают похвалы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня (14 февраля) сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране на Международной конференции по финансированию и инвестиционным возможностям для развития автомобильных и железнодорожных коридоров Ирана.

По его словам, президенты Азербайджана, Турции, Ирака, Египта, Омана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана и Пакистана стремятся решать проблемы путем мира и стабильности.

М.Пезешкиан отметил, что ни одна страна не хочет войны и не считает войну выгодной.

«Иран имеет очень тесные связи с соседними странами. У Ирана тесные связи с Азербайджаном. Народы Турции, Афганистана, Пакистана, Туркменистана и других стран живут в гармонии друг с другом на протяжении нескольких тысяч лет», - отметил он.

