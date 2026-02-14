Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Бакинские ночи", посвященный творчеству Вагифа Асадова

Звёздный мир Материалы 14 февраля 2026 17:50 (UTC +04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Бакинские ночи", посвященный творчеству Вагифа Асадова

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - 24 февраля во Дворце Гейдара Алиева состоится масштабный музыкальный вечер "Бакинские ночи", посвящённый творчеству известного азербайджанского исполнителя Вагифа Асадова, сообщает Trend Life.

В рамках творческого вечера на сцену выйдут народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Гейдар Анатоллу, Арзу Рзаев и другие известные исполнители. Вместе с Вагифом Асадовым они представят лучшие и самые любимые песни, ставшие частью музыкальной истории.

"Бакинские ночи" обещает стать не просто концертом, а настоящим праздником музыки и ностальгии. Зрителей ожидают живое исполнение, яркое сценическое оформление, насыщенная программа и неожиданные дуэты. Вечер подчеркнёт вклад Вагифа Асадова в развитие отечественной эстрады и его особую роль в объединении поколений посредством музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости