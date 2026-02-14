Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Бакинские ночи", посвященный творчеству Вагифа Асадова

БАКУ /Trend Life/ - 24 февраля во Дворце Гейдара Алиева состоится масштабный музыкальный вечер "Бакинские ночи", посвящённый творчеству известного азербайджанского исполнителя Вагифа Асадова, сообщает Trend Life.

В рамках творческого вечера на сцену выйдут народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Гейдар Анатоллу, Арзу Рзаев и другие известные исполнители. Вместе с Вагифом Асадовым они представят лучшие и самые любимые песни, ставшие частью музыкальной истории.

"Бакинские ночи" обещает стать не просто концертом, а настоящим праздником музыки и ностальгии. Зрителей ожидают живое исполнение, яркое сценическое оформление, насыщенная программа и неожиданные дуэты. Вечер подчеркнёт вклад Вагифа Асадова в развитие отечественной эстрады и его особую роль в объединении поколений посредством музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

