Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения (ФОТО)

Политика Материалы 14 февраля 2026 22:23 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханом Давидом Вадефулем.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе обсуждений основное внимание было уделено развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Германией, включая политический диалог, энергетическую безопасность, переход к «зеленой» экономике, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.

Также были обсуждены региональные события, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также усилия по постконфликтному восстановлению.

