На освобожденных территориях Азербайджана проложено до 79 км новых дорог – минобороны

БАКУ /Trend/ - В 2025 году на освобождённых территориях инженерно-сапёрными подразделениями и государственными структурами было проложено до 79 км новых дорог, очищено от снега до 67 км дорог и восстановлено более 571 км дорог.

Об этом было сообщено на заседании коллегии министерства обороны Азербайджана, посвящённом итогам 2025 года, передает Trend.

На заседании было подчеркнуто особое значение, придаваемое вопросам охраны и укрепления здоровья личного состава, повышению эффективности практических занятий и дальнейшему укреплению воинской дисциплины.

Было сообщено, что в азербайджанской армии обеспечено своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организовано качественное питание личного состава, а также обеспечено поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в состоянии готовности к боевому применению. Подчёркивалось, что воинские части бесперебойно обеспечиваются ракетами, боеприпасами и другим военным оборудованием.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!