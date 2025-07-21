Состоится новый раунд ядерных переговоров между Ираном и «европейской тройкой»

БАКУ/ Trend/ - Очередной раунд переговоров между Ираном и «европейской тройкой» — Великобританией, Францией и Германией — по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы пройдёт 25 июля в Стамбуле.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью государственной телерадиокомпании, сообщает Trend.

По его словам, Иран откликнулся на инициативу европейских стран и согласился провести очередную встречу с тремя участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Переговоры состоятся на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран на встрече будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Переговоры направлены на возобновление дипломатических усилий по возвращению сторон к выполнению условий СВПД и деэскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы.