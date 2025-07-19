ХАНКЕНДИ/Trend/- На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев ответил на вопрос об инциденте с самолетом авиакомпании AZAL.

Как сообщает Trend, глава государства заявил: «К сожалению, мы не получили никакого ответа от официальных лиц России. С момента этого инцидента прошло семь месяцев. Нам все ясно, мы знаем, что произошло. Мы можем это доказать и знаем, что российские официальные лица также в курсе. Они тоже прекрасно осведомлены о произошедшем. Вопрос в том, почему они (российская сторона — ред.) не поступают так, как должен был бы поступить любой сосед в аналогичной ситуации. Наше требование было абсолютно естественным – признать свою вину, наказать тех, кто сбил наш самолет и выплатить компенсацию как семьям погибших и пострадавших в инциденте, так и за самолет AZAL».