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Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)

Политика Материалы 19 июля 2025 16:24 (UTC +04:00)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как сообщает в субботу Trend, в форуме, который продлится до 21 июня, ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиа-структур, а также других организаций, связанных с данной сферой.

Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

В рамках форума предусмотрены поездки участников в Агдамский район и город Лачин.

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Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум (ФОТО)
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