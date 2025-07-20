В Иране перевернулся пассажирский автобус

БАКУ/ Trend/ - В иранской провинции Фарс перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 22 человека и 36 получили ранения, сообщает Trend.

Об этом агентству ILNA сообщил глава службы экстренной помощи провинции Масуд Абед.

Инцидент произошёл на шоссе между городами Фирузабад и Кевар.

«К сожалению, в результате этого трагического инцидента 22 из 58 пассажиров автобуса погибли, а 36 получили ранения», — сказал Абед.

Он добавил, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пассажиры находятся в критическом состоянии.