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В Иране перевернулся пассажирский автобус

Иран Материалы 20 июля 2025 01:17 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В иранской провинции Фарс перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 22 человека и 36 получили ранения, сообщает Trend.

Об этом агентству ILNA сообщил глава службы экстренной помощи провинции Масуд Абед.

Инцидент произошёл на шоссе между городами Фирузабад и Кевар.

«К сожалению, в результате этого трагического инцидента 22 из 58 пассажиров автобуса погибли, а 36 получили ранения», — сказал Абед.

Он добавил, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пассажиры находятся в критическом состоянии.

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